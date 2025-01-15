Зеленський 15 січня відвідає Варшаву: у Туска розповіли, про що говоритимуть

У Польщі чекають на візит президента України Володимира Зеленського. Він відвідає Варшаву в середу, 15 січня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на канцелярію польського прем'єр-міністра Дональда Туска, передає 24 Канал.

Дивіться також Польща підняла бойову авіацію через ракетну атаку по Україні

Польща планує обговорити ексгумацію жертв Волинської трагедії

Відомо, що Зеленський проведе переговори з Туском у середу, 15 січня. Також у них заплановано спільну пресконференцію.

"Є багато тем, включно з ексгумаціями. Нас цікавить те, як ці рішення (щодо ексгумації – 24 Канал) виконуються", – сказав представник польського уряду.

До слова, це буде перший візит Зеленського після "прориву" у справі щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Останнім часом це питання активно підіймається головним кандидатом у президенти Польщі від опозиції, керівником Інституту національної пам'яті Каролем Навроцьким. Саме історичні питання – на першому плані його виборчої кампанії.

Відомо, що ексгумація жертв розпочнеться у квітні на Тернопільщині.