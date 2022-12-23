Карти, гроші, батарея Patriot: як Зеленський об'єднав Конгрес і чому настає новий етап війни

Історичний візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів зафіксував початок нового етапу у війні та нового рівня відносин між Україною та США. Під час особистої зустрічі президенти поділилися своїми думками, щодо подальшого розвитку подій, як на полі бою, так і в дипломатії.

Візит Зеленського у Вашингтон одразу дав відчутні результати у вигляді додаткового пакету допомоги з боку США, включно з системами ППО Patriot. 24 канал проаналізував, чому перша закордонна поїздка президента України, з охопленої війною держави, має велике символічне значення, особливо на порозі вирішальних місяців війни.

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Чому Зеленський та Байден потребували саме особистої зустрічі

Поїздка президента України до Вашингтона стала доволі неочікуваною, адже від початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський перебував в Україні, а до всіх міжнародних заходів приєднувався виключно по відеозв'язку. При цьому, західні ЗМІ одразу згадали його відповідь американцям на пропозицію про евакуацію.

Мені потрібні патрони, а не таксі,

– заявляв Зеленський на початку російського вторгнення.

Однак, схоже, що цього разу президенту України вдалося отримати як таксі, так і патрони.

Поїздку не оголошували публічно до останнього моменту з міркувань безпеки. Втім, такий, на перший погляд, ризикований крок був необхідний обом сторонам:

З одного боку, Україні потрібна важка техніка та системи ППО , щоб отримати остаточно перевагу над Росією. Цю позицію напередодні також окреслив генерал Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist.

, щоб отримати остаточно перевагу над Росією. Цю позицію напередодні також окреслив генерал Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist. Водночас демократична партія, до якої відноситься і сам Байден, вже наступного місяця втрачає контроль над Палатою Представників, тож президенту США необхідно зафіксувати свій потужний вплив на формування зовнішньої політики. Адже об'єднання західного світу проти диктатури та потужна відсіч російській агресії в Україні нині є чи не основними здобутками Джо Байдена.

Зокрема, Джо Байден також робив акцент на необхідності саме особистої зустрічі. Адміністрація США подекуди була незадоволена активною критикою з боку України про недостатню підтримку. Перемовини віч-на-віч могли допомогти Байдену краще зрозуміти українського президента та розставити всі крапки над "і".

Річ у тім, щоб дивитися людині в очі. Я кажу це щиро. Я не думаю, що є якась заміна тому, щоб сісти віч-на-віч з другом чи ворогом і подивитися йому в очі,

– підкреслив Байден.

Схоже, що ця ідея врешті спрацювала, адже пресконференція після особистої розмови двох лідерів виглядала місцями доволі неформальною. Президенти України та США були в доброму гуморі та висловлювали загалом єдину позицію по багатьох ключових питаннях. Що не менш важливо, Байден також наголосив на особистій симпатії до Зеленського.

Цей хлопець до глибини душі саме такий, яким себе подає. Він готовий віддати життя за свою країну та всіх, хто з ним сьогодні,

– підкреслив Байден.

Врешті, обидва лідери сформулювали своє бачення завершення війни. Зеленський наголошував на пропозиції втілити у життя свою "формулу миру" та запевнив, що Україна не стане поступатися власним суверенітетом або територіями, щоб заспокоїти агресора. Натомість Байден запевнив у тому, що саме президент України має вирішувати, яким буде завершення війни.

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Зеленський об'єднав поляризований Конгрес США

Доволі значущим став також виступ Володимира Зеленського перед Конгресом США. Крім того, що президент України зірвав овації від американських конгресменів та сенаторів, його промова одразу викликала безліч історичних паралелей.

Американці побачили у Зеленському легендарного Вінстона Черчилля, який також виступив перед Конгресом у 1941 році від імені Сполученого Королівства. Того року британці зазнавали потужних бомбардувань з боку Третього Рейху та самотужки стримували нацистів.

Настрої серед американських законотворців тривалий час подавали доволі неоднозначні сигнали. З одного боку, з Вашингтона лунали слова про всебічну двопартійну підтримку, а з іншого – прямі заклики до припинення фінансування України.

Врешті, головні критики підтримки України взагалі не з'явилися у Капітолії. Натомість основна частина республіканців, зокрема їхній голова у Сенаті Мітч Макконел, заявили про подальшу підтримку України у боротьбі з Росією.

Зеленський чітко окреслив, що будь-яка фінансова підтримка України це "не благочинність, а інвестиція в глобальну безпеку та демократію". У своїй промові Зеленський також акцентував на участі іранського диктаторського режиму у війні проти України. Іран сьогодні є головним ворогом США на Близькому Сході та активно співпрацює з Росією, тож така аналогія вчергове підкреслює спільні цілі та цінності, які сповідують Україна та США.

Чому лише одна батарея Patriot та коли будуть танки

Сьогодні Конгрес США стоїть перед схваленням чергового пакету допомоги Україні, тепер на 47 мільярдів доларів у 2023 році.Якщо до візиту Зеленського у Вашингтон ще були сумніви, чи стане цей пакет черговим приводом для внутрішньополітичних бійок у США, після виступу президента України подібна невизначеність у Конгресі відчутно спала. Західні ЗМІ пишуть, що цей пакет допомоги буде проголосований вже у найближчі дві доби.

Важка техніка це те, без чого важко уявити повноцінне звільнення українських територій від російських загарбників. Втім, жодної конкретики щодо цього питання від американського президента не пролунало. Байден лише знову запевнив, що США "нададуть усе необхідне".

Водночас ще під час спільного діалогу з журналістами, Зеленський одразу натякнув Байдену, що хоч Україна і вдячна за підтримку, однієї батареї Patriot буде замало, щоб захистити українське небо. Байден лише коротко відповів, що Білий Дім "вже працює над цим".

Однак цей, поки що, єдиний екземпляр системи ППО Patriot є радше символом та сигналом про те, що американці не бояться йти далі, попри постійні погрози з боку Москви.

Низка західних ЗМІ написала, що сам факт передачі "патріотів" Україні був одним із аргументів на користь особистої поїздки Зеленського у Вашингтон. І власне такий, з огляду на позицію Кремля, ескалаційний крок є дуже важливим зламом у загальному баченні війни з боку Білого Дому. Хоча сам Байден окремо підкреслив, що ці системи необхідні виключно для захисту.

Водночас у питанні танків західного зразка ситуація поки що зайшла в глухий кут. Не так давно США заявили, що вони не проти передачі Україні німецьких танків Leopard. Втім, цей процес поставлений на паузу через позицію самої Німеччини. Канцлер Олаф Шольц заявив, що німці не збираються поставляти Україні танки в односторонньому порядку.

Джо Байден під час пресконференції також окремо наголосив, що європейські члени НАТО не хочуть прямого зіткнення з Росією, тож і задовольнити усі запити України по техніці не вийде. Байден вважає, що це може розколоти західний Альянс.

Чому ми не дамо Україні все, що вони хочуть, щоб ми дали? З двох причин. Є цілий Альянс, якому критично важливо підтримувати Україну. І якщо ми дамо Україні те, що фундаментально відрізняється від того, що вже туди надходить, це може призвести до розколу НАТО, ЄС і всього світу,

– вважає Байден.

У цьому питанні думки розділилися на два прямо протилежних табори:

Одні вважають, що Україна загалом може ніколи не побачити західних танків, як і далекобійних ракет, адже Захід усіма силами намагається уникнути ескалації та загалом побоюється погроз Путіна використати ядерну зброю.

З іншого боку, подібне перекидання відповідальності може врешті допомогти визначити спільну позицію, що цілком може закінчитися постачанням сучасної західної техніки. Наприклад, з боку Великої Британії вже пролунали пропозиції, щодо постачань далекобійних ракет. Питання лише в тому, хто зробить це першим.

Зеленський окремо наголошував, що затягування війни відбувається саме через недостатню кількість техніки та авіації, через що, зокрема, затягуються і страждання українців на окупованих територіях.

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Зеленський повертається до закордонних поїздок?

Візит Володимира Зеленського у Вашингтон одразу викликав питання про те, чи не відновляться загалом закордонні поїздки президента України. Між початком битви за Київ та сьогоднішнім днем пройшли 300 днів важких боїв на фронті та переорієнтування держави на військові рейки. Україна за цей час змогла пристосуватися до повноцінного функціонування в умовах війни, тож можливо постійний нагляд президента вже не є таким критично важливим.

Відповідь на це питання має дати результат особистої зустрічі Зеленського з Байденом. Якщо Офіс Президента відчує, що особиста зустріч з лідером США дійсно дала суттєві зрушення у питанні підтримки України, можливо слід здійснити низку візитів до інших ключових партнерів: Великої Британії, Німеччини, Франції або Брюсселю, щоб охопити увесь Європейський Союз.

У перші місяці війни серед західних лідерів певним трендом став візит до Києва. Тоді президент України прямо просив їх приїздити з конкретними пропозиціями щодо підтримки нашої держави. Зрештою, це надало суттєвий поштовх військовим постачанням з боку західного світу, а також дозволило деяким лідерам переосмислити своє ставлення до України та Росії.

Вільний виїзд президента за межі країни не лише зміцнить позицію деяких західних лідерів, після особистої зустрічі з Зеленським, а також зайвий раз продемонструє стабільну та повністю контрольовану ситуацію всередині України. Таким чином, ми зможемо відправити союзникам черговий сигнал про те, що демократія в Україні вже перемогла – тепер допоможіть довести справу до логічного фіналу.