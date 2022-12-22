Є 4 важливих фактори, – Подоляк про поїздку Зеленського до США

Володимир Зеленський 21 грудня побував з візитом у США. Поїздка президента України до Вашингтона мала велике символічне значення.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він нагадав, що візит до США став першою закордонною поїздкою глави України з початку повномасштабної війни.

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За словами Подоляка, сам факт того, що президент України побував у Сполучених Штатах Америки, є дуже символічним. Радник глави ОП зазначив, що є 4 важливих фактори, пов'язаних з візитом Зеленського до Вашингтона.

Довідливі стосунки між США та Україною

По-перше, формат зустрічі на американскій землі, виступ Зеленського перед Конгресом та спілкування з Джо Байденом показали, що між США та Україною склалися абсолютно теплі та довірливі відносини.

Це дуже важливо на фоні того інформаційного ґвалту, який постійно здіймає Росія. Росіяни кажуть, що західні партнери "охололи" до України і більше не збираються нам допомагати. Також Росія намагається виставити Україну жебрачкою,

– сказав Полодяк.

Він додав, що Росії варто згадати один факт: жебраком завжди був Радянський Союз, а далі – Росія як його правонаступниця. Радник глави ОП наголосив, що США у повному обсязі підтримують Україну.

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Єдина можлива формула миру

Другий ключовий фактор – під час поїздки президента Зеленського прозвучали чіткі заяви щодо формули миру з Росією.

Є тільки одна формула миру, яку приймають США. Це та формула, яку запропонувала Україна. У ній зафіксований основний момент: спочатку Росія має вивести свої війська, повернути суверенітет та територіальну цілісність Україні,

– наголосив радник глави ОП.

Він додав, що лише після цих дій може йтися про можливість переговорів з Росією. На додачу президент України з трибуни Конгресу США чітко озвучив теми, які Київ готовий обговорювати з Москвою:

воєнні злочини та відповідальність Росії;

розмір репарацій, які Москва виплачуватиме Україні;

багаторічна робота Росії з відновлення зруйнованої інфраструктури.

США змінили позицію щодо надання Україні нових зразків зброї

Третім важливим моментом візиту президента України до США стало питання військової допомоги. США продемонстрували, що готові з власного бюджету фінансувати усю необхідну Україні військову програму, включно з новими зразками озброєння.

Сьогодні вже немає такої позиції, мовляв, якщо ми дамо Patriot чи іншу техніку, це призведе до ескалації конфлікту. Зараз у США є повне розуміння, що все навпаки. Чим швидше нам дадуть нові зразки техніки, яка дозволить пришвидшити деокупацію українських земель, тим менші шанси, що війна буде масштабуватися далі,

– зазначив Подоляк.

За словами радника глави ОП, Росія буде фізично програвати у війні і "поступово відповзати у свій непристосований для життя барліг під назвою Москва".

"Заклики Росії до переговорів – це істерика"

Четвертий важливий момент поїздки президента до США стосується можливих переговорів з Росією. Як зазначив Подоляк, зараз Москва постійно заявляє про те, що потрібно сідати за стіл переговорів і домовлятися про перемир'я.

Все, що сьогодні говорить Росія, – це просто істерика, бо все це жодним чином не впливає на глобальну політику. І США фіксують позицію: не слухайте Росію. Більше Росії як глобального ньюзмейкера не існує,

– наголосив радник глави ОП.

Він додав, що Росія має програти війну і "закрити рота у дипломатичному сенсі". Подоляк наголосив, що ніякий глава МЗС Росії Сєргєй Лавров не має права щось заявляти. А тим паче має мовчати російський диктатор Владімір Путін.

"Путін може розповідати щось хіба що Алєксандру Лукашенку чи Денису Пушиліну, якщо до того часу вони не опиняться на лаві підсудних", – зауважив радник глави ОП.

Візит президента до США: коротко