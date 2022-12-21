Візит Зеленського до США: про що Байден говоритиме з президентом України
Джерело:Білий дім
Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив до США. Для нього це перший закордонний візит від 24 лютого.
21 грудня президент Володимир Зеленський вирушив до США з офіційним візитом. Незабаром він зустрінеться з американським лідером Джо Байденом.
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Про що говоритимуть у Вашингтоні
У Білому домі наголосили, що війна могла закінчитися хоч завтра б, якби Росія вивела свої війська з України.
У Вашингтоні підкреслили, що Росія не має жодного наміру закінчити війну. "Отже, ми не бачимо дипломатії, яка б призвела до припинення війни на справедливих умовах, як найближчу перспективу", – заявили в адміністрації президента США.
Там наголошують, що Джо Байден не збирається тиснути на Володимира Зеленського, аби він сів за стіл переговорів з Владіміром Путіним.
Байден збирається працювати з Конгресом і нашими союзниками, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою, щоб, коли настане час, вона була у найкращій позиції за столом переговорів,
– йдеться у повідомленні.
У Білому домі наголосили, що не будуть тиснути на президента України. Вашингтон висловлює свою солідарність і підтримку нашій державі.
У США пообіцяли потужну допомогу
- Під час свого візиту до Вашингтону Володимир Зеленський також виступить на спільному засіданні Конгресу.
- У Білому домі повідомили, що натомість президент Байден оголосить про значний новий пакет допомоги в галузі безпеки. Він спрямований на те, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.
- США нададуть Україні 1,8 мільярда доларів військової допомоги у масштабному пакеті, який вперше включатиме ракетний комплекс Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.
- Нагадаємо, що це буде перший візит Володимира Зеленського до США з початку повномасштабної війни Росії проти України.