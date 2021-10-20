Візит Зеленського до Великої Британії: Кулеба назвав мету поїздки

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Велику Британію наприкінці жовтня 2021 року. Головною метою візиту стане стратегічний діалог.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, робочий візит присвятять насамперед участі України в глобальній конференції з питань протидії кліматичним змінам. Це питання буде головним у порядку денного.

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"Можливо, відбудуться певні двосторонні зустрічі, де порядок денний класичний", – пояснив Кулеба.

Ключові питання

Глава українського МЗС наголосив, що стратегічними питаннями для України є:

врегулювання конфлікту на Донбасі;

деокупація Криму;

захист прав політичних в'язнів;

енергетична безпека.

"Це ключові питання, які обговорять додатково, у разі проведення двосторонніх зустрічей", – акцентував Кулеба.

Брифінг міністра закордонних справ Кулеби: дивіться відео МЗС

Зміни клімату на планеті: що відомо

Глобальне потепління стрімко охоплює планету, змінюючи цілі екосистеми. Наприкінці вересня 2021 року в Києві влаштували кліматичний марш, щоб привернути увагу до цього питання.

Науковці шокували новим фактом – до 2040 року в Африці можуть розтанути всі тропічні крижані поля. Мовиться про Кіліманджаро в Танзанії, кенійську гору Кенія та кгандійський Рвензоріс.

Водночас дослідники проаналізували темпи зростання вітрової та сонячної енергетики в 60 країнах світу. Вони дійшли до висновку, що держави не встигнуть уникнути глобального потепління на 2 градуси.

У шотландському Глазго від 31 жовтня до 12 листопада 2021 року планують організувати 26 Конференцію сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26. Подію проведуть вперше після КС-21 в Парижі та влаштовуватимуть щоп'ять років, аби обговорити глобальну зміну клімату.