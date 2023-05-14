Авіаційна коаліція для України: з чим Зеленський може повернутися з Європи

Україна зараз активно працює над створенням коаліції щодо передачі Україні винищувачів. Це є одним з важливих завдань під час візиту президента Володимира Зеленського до європейських країн.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Сполученим Штатам важливо сформувати коаліцію держав щодо передачі Україні винищувачів.

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Все відбувається за таким же принципом, як і в попередніх випадках з наданням танків, артилерії тощо. Зараз Україна активно працює над цим питанням.

Чим більше буде країн, які заявлять, що Україні потрібні літаки, тим більше це буде створювати підґрунтя, аби Сполучені Штати ухвалили це рішення. У будь-якому випадку рішення буде за США,

– зазначив Мусієнко.

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Цікава заява чеського президента

Мусієнко звернув увагу на нещодавню заяву президента Чехії Петра Павела, що, можливо, Україна отримає певну кількість F-16, але без деякого обладнання.

Ми можемо допускати, що цей процес перебуває в максимальній таємниці. А десь під контрнаступ ми таки ці літаки побачимо. Там можуть бути не українські льотчики, а представники Інтернаціонального легіону,

– припустив Мусієнко.

Насправді надзвичайно позитивно, що зараз питання передачі Україні західних винищувачів знову обговорюється. Це наближає Київ до отримання бажаних літаків.

Візит Зеленського до Європи: коротко