Усе буде добре, тільки вперед, – Кулеба звернувся до українців з Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський разом з українською делегацією прибув у США. Зокрема, у її складі був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який згодом записав звернення.

У середу, 21 грудня, стало відомо, що Зеленський прибув в США та зустрівся з американським лідером Джозефом Байденом. Також з главою нашої держави у Вашингтон завітав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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Звернення Кулеби зі столиці США

Після прибуття у Вашингтон Кулеба вирішив записати декілька інстаграм-історій, у яких звернувся та до українців та запевнив, що не варто ні за що переживати.

Усе буде добре. Ні про що не хвилюйтесь. Тільки вперед, тільки до звільнення наших територій, тільки до перемоги. Перемоги України і її союзників, насамперед – наших вірних друзів Сполучених Штатів Америки. Тільки до перемоги,

– сказав він.

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Що потрібно знати про візит Зеленського у США

Відомо, що це перший візит Володимира Зеленського, взагалі, за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Про нього повідомили офіційно лише сьогодні вранці, 21 грудня. А про те, що у складі делегації є Кулеба, стало відомо набагато пізніше.

Варто насамперед зазначити, що наш президент упродовж декількох останніх місяців хотів відвідати США, однак не було такої нагоди. Очевидно, головна ціль цієї зустрічі Зеленського з Байденом – обговорення відносин між двома державами. Близько 19:00 за київським часом американські ЗМІ повідомили про посадку літака у Вашингтоні, у якому був Зеленський.



Який план дій Зеленського у США / Картинка 24 Каналу

Водночас варто згадати, що вирушив глава нашої держави у Вашингтон зі символічним подарунком для американського лідера – прапором України, який підписали ЗСУ, та нагородою військового, що зараз під Бахмутом. У відповідь на такий презент Джо Байден сказав, що "це не заслужено", однак йому приємно.