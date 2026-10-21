"Їдять ікру, червону від крові": експерт розкритикував візити дипломатів до Москви

Політолог Віктор Таран розкритикував візити дипломатів до Москви та розмови про "гуманізм" Кремля. Він закликав західних посланців відвідати Суми чи Херсон і повторити це батькам убитих дітей.

Під час обговорення чергового візиту спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви в ефірі 24 Каналу експерт наголосив, що подібні зустрічі лише створюють ілюзію дипломатичних перспектив.

Цинізм візитів до Росії

За його словами, міжнародна спільнота припустилася фатальної помилки ще у 2014 році, коли проігнорувала анексію Криму та створила умови для безкарності Кремля.

Коментуючи твердження про нібито схильність агресора до "гуманізму", аналітик нагадав про щоденні воєнні злочини окупаційних військ та загибель українських дітей, зокрема згадавши останній трагічний випадок із дівчинкою Ангеліною.

Хай він це повторить ще раз. Хай поїде туди і повторить в обличчя цим батькам, їхнім родичам, про те, що росіяни – це гуманісти. Або хай поїде в Херсон чи в Суми. Вони не хочуть їздити в прифронтові міста. Вони хочуть їздити в Пітер і Москву, де виходять з ресторанів, де їх годують чорною та червоною ікрою, аж червоною від крові,

– Віктор Таран.

Також політолог звернув увагу на те, що регулярні поїздки західних представників до держави-агресорки абсолютно не зупиняють бойові дії та лише допомагають кремлівському режиму маніпулювати мирним порядком денним.

Зустріч Віткоффа з Путіним і заяви про "гуманізм"

21 жовтня 2026 року спецпосланець США Стів Віткофф зустрівся з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі, куди привіз напрацьовані в Осло мирні пропозиції, та публічно назвав очільника Кремля "гуманістом" після звільнення ув'язненого в Росії американця Стівена Габбарда. Тоді ж американський дипломат стверджував, що наразі сформувалися передумови для припинення вогню.