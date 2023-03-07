Британські розвідники розповіли, що заважає Росії захопити Бахмут

Ситуація на Бахмутському напрямку вже більш як пів року залишається вкрай складною, але українські захисники тримають оборону та відступати не збираються. Водночас, цілком ймовірно, що відрита конфронтація між Кремлем та Пригожиним, який є ватажком вагнерівців, заважає окупантам просуватися на цій ділянці фронту.

Варто сказати, що саме найманці ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожина є тією сили ворога, яка намагається взяти Бахмут упродовж цих місяців. Однак навряд, звісно, загарбникам вдасться це зробити, адже відносини між Пригожиним та Шойгу, що керує Міноборони Росії, вкрай напружені. Детально про це розповіли в оборонному відомстві Великої Британії

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Розкол у керівництві Росії все більш помітний

Як зазначили у Лондоні, битва за Бахмут є важкою як і для російських окупантів, так і для вояків Збройних Сил. Однак все ж цими днями нашим захисникам вдалось стабілізувати периметр оборони після атак путінських вояків на північну частину міста.

Разом з тим справи в противника не такі добрі, як заявляє кремлівська пропаганда. Масла у вогонь підливає, як не дивно, розкол у силах, що намагаються керувати "спеціальною воєнною операцією".

Публічні розбіжності між батальйоном "Вагнера" та міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють труднощі у підтримці високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування з їх поточною тактикою,

– йдеться у звіті МО Британії.

Окрім того, там зазначено, що, ймовірно, 2 березня росіяни зруйнували підконтрольний ЗСУ міст, який був єдиною асфальтованою дорогою до Бахмута. Власне, багнюка, очевидно, неабияк заважає нашим захисникам.

Пригожин скоро залишиться без вагнерівців завдяки ЗСУ