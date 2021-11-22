"Візьміть стенограму у німців": Лукашенко заявив, що Меркель називала його "пан президент"

Олександр Лукашенко заявив, що Ангела Меркель під час телефонної розмови начебто називала його "пане президент". Своєю чергою Лукашенко звертався "пані канцлер".

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив: йому нібито байдуже, що про нього думають у ЄС. Також він відзначився цинічною заявою, що на посаду президента його нібито обирає білоруський народ.

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Візьміть стенограму у німців і подивіться, як вона (Меркель – 24 канал) зверталася до мене. Винятково – пане президенте, а я до неї звертався – пані канцлер,

– заявив Лукашенко.

Переговори Меркель і Лукашенка