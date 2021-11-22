"Візьміть стенограму у німців": Лукашенко заявив, що Меркель називала його "пан президент"

22 листопада 2021 , 19:20
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Джерело:

телеграм "Пул Первого"

Олександр Лукашенко заявив, що Ангела Меркель під час телефонної розмови начебто називала його "пане президент". Своєю чергою Лукашенко звертався "пані канцлер".

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив: йому нібито байдуже, що про нього думають у ЄС. Також він відзначився цинічною заявою, що на посаду президента його нібито обирає білоруський народ.

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Візьміть стенограму у німців і подивіться, як вона (Меркель – 24 канал) зверталася до мене. Винятково – пане президенте, а я до неї звертався – пані канцлер,
– заявив Лукашенко.

Переговори Меркель і Лукашенка

  • Меркель провела 2 телефонні розмови з самопроголошеним президентом Лукашенком. Причиною стала криза на кордоні Білорусі та ЄС, яку спровокувала білоруська сторона. 
  • Вчинок Меркель розкритикували у декількох країнах ЄС. Мовиться, що розмовою з Лукашенком вона фактично визнала його легітимність
  • Тим часом німецькі журналісти повідомили, що Меркель вислухала вимоги Лукашенка, але її позиція залишилася непохитною. 
  • Меркель лише пообіцяла обговорити вимоги білоруського диктатора з главами країн Євросоюзу.
Автор: Мар'яна Бекало