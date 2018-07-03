Визначилися усі чвертьфіналісти Чемпіонату світу: календар матчів

На Чемпіонаті світу зіграні всі матчі 1/8 фіналу. Відтак визначилися усі команди, які візьмуть участь у чвертьфіналі Мундіалю.

Першими у чвертьфіналі зіграють збірні Уругваю та Франції. Їх матч відбудеться 6 липня о 17:00 годині. Також в цей день о 21:00 зіграють збірні Бразилії та Бельгії.

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Ще два матчі відбудуться 7 липня. О 17:00 запланований матч між збірними Швеції та Англії. Останніми у 1/4 фіналу зіграють Росія та Хорватія.

Нагадаємо, матчі півфіналу заплановані на 10 та 11 липня. Матч за третє місце відбудеться 14 липня. Фінал – 15 липня.