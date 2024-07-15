Вони дуже близькі до цього, – Зеленський про визнання Росії спонсоркою тероризму у США

Володимир Зеленський висловився стосовно визнання Росії державою-спонсоркою тероризму Сполученими Штатами. За словами українського лідера, американці дуже близько до цього рішення.

Про це президент України розповів на пресконференції з журналістами. Зеленський наголосив, що все ж є нерішучість стосовно цього в американській внутрішній політиці, передає 24 Канал.

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Чи готові США визнати Росії спонсоркою тероризму

Зеленський наголосив, що більшість Конгресу США виступає за таке рішення, і це абсолютна правда.

Вони дуже близькі до цього рішення, але ніяк не можуть за нього проголосувати через внутрішні причини, через питання внутрішнього характеру,

– пояснив президент.

За словами українського лідера, деякі політики у США вважають, що це рішення є дуже небезпечним для їхньої політики. Однак не всі американські політики в високих кабінетах так вважають.

Більше подробиць стосовно можливого визнання Росії країною-спонсоркою тероризму у США Володимир Зеленський не надав.

До слова, сенатори від Республіканської та Демократичної партії США 21 червня заявили, що Конгрес має визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Такою, на думку сенаторів, є відповідь на відповідь на "угоду про всеосяжне партнерство" між президентом Росії Володимиром Путіним і північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.