"Історія про незламність": воїн Самурай, який втратив очі на війні, одружився

Український захисник Владислав Єщенко, "Самурай" одружився з коханою дівчиною Валерією. Хлопець не зміг побачити, якою красивою була наречена у найщасливіший для обох день, адже втратив на війні обидва ока.

Попри травми, отримані під час розмінування замінованих росіянами територій, Владислав не опустив рук. Про весілля "Самурая" розповіли фотографи Костянтин та Влада Ліберови, які були присутніми на церемонії.

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Вчора мали честь бути присутніми на весіллі справжнього героя, Владислава Єщенко, відомого як "Самурай". Ми знайомили вас із Владом декілька місяців тому. Сапер і доброволець, він отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Влад втратив обидва ока і можливість бачити світ. Однак, навіть це не змогло його зломити,

– зазначив у дописі фотограф.



Валерія та Владислав одружилися 21 серпня / Фото Костянтин та Влада Ліберови

Валерія з першого дня після поранення була поруч з Владом

Завдяки батькові та коханій дівчині Владислав не зневірився, не здався – і став на ноги. Ба більше: тепер він допомагає побратимам, які проходять той же шлях, що свого часу пройшов "Самурай". Він ділиться досвідом з військовими, які частково або повністю втратили зір на війні, допомагає їм призвичаїтися до нової реальності і власним прикладом доводить: навіть після таких поранень життя не закінчується.

Влад під час лікування та реабілітації незмінно відчував любов та підтримку коханої Валерії. 21 серпня вона погодилася стати його дружиною.



Влад освідчився Валерії у серпні / Фото Костянтин та Влада Ліберови



Уже через місяць вони відсвяткували весілля / Фото Костянтин та Влада Ліберови

Ця історія про незламність, так. А ще про велике горе, яке принесла Росія з собою. Якби не війна, цей молодий життєрадісний хлопець мав би змогу бачити свою красиву наречену найважливіший для них день,

– зазначили Ліберови.



Історія Влада та Валерії – це історія незламного кохання /Фото Костянтин та Влада Ліберови

Через поранення воїн не може побачити, яка красива його дружина / Фото Костянтин та Влада Ліберови

Влад розміновував рідний Донбас

Владислав народився в окупованій з 2014 року Горлівці, що на Донеччині. Коли на Донбас прийшов "русскій мір", хлопець ще навчався у школі. Разом з родиною він виїхав до Слов'янська, де закінчив школу.

Далі майбутній Герой долучився до організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, де й отримав перший досвід демінера: разом з однодумцями Владислав розміновував рідний Донбас.

Як втратив очі

Після повномасштабного вторгнення Влад Єщенко пішов у військомат і вже 5 березня у Часовому Ярі він склав присягу. На фронті знешкоджував вибухові пристрої. 9 серпня 2022 року, воїн отримав вкрай тяжкі поранення: одна з мін вибухнула, спровокувавши детонацію ще понад 80 вибухових пристроїв.



Воїн мріє побачити перемогу України / Фото Костянтин та Влада Ліберови

Наразі воїн мріє, аби в Україні з'явилася експериментальна технологія, що поверне зір йому та воїнам, що мають схожі травми, а також про те, аби побачити Перемогу України.