Таліби увійшли в Кабул і підняли свої прапори: у столиці збройні сутички, – ЗМІ
Джерело:AP
Терористи "Талібану" розпочали наступ на столицю Афганістану – Кабул. Наразі вони увійшли в західну околицю міста та підняли там свої прапори над Кабульським університетом.
На півночі і півдні Кабула урядові сили вступили в бої з талібами. Про це повідомляє Al Arabiya та місцеві ЗМІ.
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Таліби входять в столицю Афганістану
Бойовики ведуть наступ на місто на всіх напрямках. Офіс президента Афганістану повідомив про стрілянину у районах на околицях міста.
Наразі представники "Талібану" ведуть з урядом Афганістану переговори про мирний вхід до Кабула, але, схоже, домовленості зірвані.
Урядові установи раптово почали відправляти працівників додому рано в неділю (мовиться про 15 серпня – 24 канал), коли над головою гули військові гелікоптери,
– мовиться у повідомленні.
Бойовики вивісили свої прапори
Видання "РІА Новости" посилаючись на джерело, написало, що таліби взяли під контроль Кабульський університет на заході столиці та підняли свої прапори в одному зі столичних районів.
Ба більше, відомо, що у МВС Афганістану підтвердили, що бойовики входять у столицю з усіх сторін.
Дипломатів США евакуювали на вертольоті. Президент Афганістану Ашраф Гані закликав громадян до спокою і заявив, що ситуація перебуває під контролем.
У місті виникли сутички: урядові сили вступили в бої з талібами
З'явились повідомлення у ЗМІ, що лідер талібів в Катарі наказав бойовикам не застосовувати насильство в Кабулі. Закликав дозволити безпечний прохід будь-кому, хто вирішить покинути країну. Також він просить жінок перейти в райони, які перебувають під охороною.
Джерела видання Al Arabiya повідомили, що на південній та північній окраїнах Кабула продовжуються сутички між афганською армією і талібами. Однак сутички не відбуваються у самому центрі міста. Попередньо відомо, що люди стоять в чергах, щоб забрати свої заощадження з банків.
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Коротко про ситуацію в Афганістані: останні новини
- У травні 2021 року Джо Байден заявив, що США повністю виведе свої війська з Афганістану. Крайня дата – 11 вересня – 20-річчя трагедії у Нью-Йорку.
- Після початку поступового виведення військ таліби почали захоплювати нові території Афганістану.
- В ООН повідомили, що з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирні людини, ще 1181 – поранили. Серед них є діти. У ООН закликали припинити кровопролиття.
- Бойовики "Талібану" вже заявили, що взяли під контроль 192 округи і столиці кількох провінцій і продовжують наступ. Вони захопили столиці багатьох провінцій. Таким чином бойовики контролюють вже 18 важливих міст.
- 14 серпня терористи без бою взялиДжелалабад. Після цього Кабул, фактично, залишився останнім містом, що перебуває під контролем уряду Афганістану.