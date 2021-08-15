Таліби увійшли в Кабул і підняли свої прапори: у столиці збройні сутички, – ЗМІ

Терористи "Талібану" розпочали наступ на столицю Афганістану – Кабул. Наразі вони увійшли в західну околицю міста та підняли там свої прапори над Кабульським університетом.

На півночі і півдні Кабула урядові сили вступили в бої з талібами. Про це повідомляє Al Arabiya та місцеві ЗМІ.

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Таліби входять в столицю Афганістану

Бойовики ведуть наступ на місто на всіх напрямках. Офіс президента Афганістану повідомив про стрілянину у районах на околицях міста.



Наразі представники "Талібану" ведуть з урядом Афганістану переговори про мирний вхід до Кабула, але, схоже, домовленості зірвані.

Урядові установи раптово почали відправляти працівників додому рано в неділю (мовиться про 15 серпня – 24 канал), коли над головою гули військові гелікоптери,

– мовиться у повідомленні.

Бойовики вивісили свої прапори

Видання "РІА Новости" посилаючись на джерело, написало, що таліби взяли під контроль Кабульський університет на заході столиці та підняли свої прапори в одному зі столичних районів.

Ба більше, відомо, що у МВС Афганістану підтвердили, що бойовики входять у столицю з усіх сторін.

Дипломатів США евакуювали на вертольоті. Президент Афганістану Ашраф Гані закликав громадян до спокою і заявив, що ситуація перебуває під контролем.

У місті виникли сутички: урядові сили вступили в бої з талібами

З'явились повідомлення у ЗМІ, що лідер талібів в Катарі наказав бойовикам не застосовувати насильство в Кабулі. Закликав дозволити безпечний прохід будь-кому, хто вирішить покинути країну. Також він просить жінок перейти в райони, які перебувають під охороною.

Джерела видання Al Arabiya повідомили, що на південній та північній окраїнах Кабула продовжуються сутички між афганською армією і талібами. Однак сутички не відбуваються у самому центрі міста. Попередньо відомо, що люди стоять в чергах, щоб забрати свої заощадження з банків.

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