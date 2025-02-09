Прямує до авторитаризму: як влада Грузії скористалася тим, що Трампу не до неї

В Грузії продовжуються протести проти проросійської влади, зокрема, партії "Грузинська мрія". Депутати від цієї партії 6 лютого прийняли поправки щодо більш жорстокого покарання для протестувальників. Наступного дня президент Грузії Михеїл Кавелашвілі їх підписав.

Політолог, професор Чорноморського міжнародного університету Грузії Ніка Читадзе розповів 24 Каналу, що ситуація в Грузії залишається дуже напруженою. Влада ж продовжує застосовувати насильницькі заходи проти мітингувальників.

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Залякують новими методами

Читадзе зазначив, що у листопаді 2024 року влада Грузії оголосила, що перериває переговори з Європейським Союзом щодо євроінтеграції країни. Після цього десятки тисяч людей вийшли на протестні акції.

Тоді впродовж декількох днів спецназ застосовував дуже жорсткі заходи проти людей – водомети, сльозогінний газ. Люди зазнавали травм, багато кого було заарештовано, побито,

– наголосив він.

Зараз "Грузинська мрія", за його словами, нібито змінила тактику, адже побачила, що попри насильницькі методи, народ все одно не припиняє протести. Спочатку епіцентром протестних акцій було Тбілісі, а саме його центр – проспект Руставелі. Але акції протесту вже проходять у 30 муніципалітетах Грузії.

Тому влада вирішила посилити заходи, ухваливши відповідні закони, якщо взагалі можна назвати дії "Грузинської мрії" законодавчою діяльністю,

– підкреслив політолог.

Грузинська влада, за його словами, тепер може затримувати людей замість 15 діб на 60 діб. Також зросли штрафи за перекриття доріг та за засудження державних діячів. Вони можуть сказати, що їх образили, і за це людина може отримати штраф або ув'язнення.

Вони усякими методами хочуть залякати населення. Попри це 8 лютого кілька тисяч людей взяли участь у протестах. А після того, як народ розійшовся, влада вивела на проспект Руставелі поліцейські машини, які буцімто зайняли його,

– сказав він.

Грузія, на його думку, рухається у бік авторитаризму, а також з геополітичного та з ідеологічного поглядів наближається до Росії. З іншого боку немає жодних контактів Грузії на даному етапі з Європейським Союзом.

Зараз влада Грузії чекає, яку політику щодо неї проводитиме адміністрація Дональда Трампа. Поки що, як зазначив політолог, на міжнародній арені стоїть питання врегулювання конфлікту між Україною та Росією, а також питання Гренландії, Мексиканської затоки, Панамського каналу тощо.

Грузинська влада цим користується, вважаючи, що зараз Трампу не до Грузії, і їй можна посилити ці закони і застосувати нові методи залякування населення,

– наголосив Ніка Читадзе.

Нагадаємо, що відповідно до змін у законодавстві Грузії, з'явилась адміністративна стаття за образу влади, що передбачає арешт до 45 діб або штраф до 4 тисяч ларі (приблизно 1400 доларів). Також збільшилися терміни ув'язнення за кримінальними статтями про протидію поліцейським та чиновникам шляхом погроз та насильства