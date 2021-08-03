Майже всі пожежі в Туреччині локалізували: Ердоган подякував Зеленському

Майже всі пожежі в Туреччині пожежникам вдалось локалізувати. Влада Туреччини заявила, що взяли під конроль 146 із 154 загорянь.

Президент Туреччини також подякував лідерам країн за допомогу. Про це станом на 3 серпня повідомили у інформаційно-координаційному центрі країни.

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У Туреччині локалізували майже всі пожежі

Влада Туреччини повідомила, що пожежникам вдалось локалізувати 146 пожеж з усіх 154 загорянь, натоміть 8 пожеж ще палають. Зокрема горять Мармарис, Бодрум, Манавгат та Аланья.

Від імені мого народу я хотів би подякувати всім дружнім країнам та організаціям, які висловили свою підтримку, побажання та співчуття у нашій боротьбі з лісовими пожежами, висловивши свою готовність допомогти та надіславши допомогу,

– заявив Реджеп Ердоган.

Він у твітері подякував Володимиру Зеленському та лідерам інших країн, які надали допомогу Туреччині.

Лісові пожежі в Туреччині: коротко