Влада в повній істериці, – російський журналіст про протести на підтримку Навального

У Росії вже другий тиждень поспіль громадяни виходять на протест на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Натомість влада не хоче прислухатись до народу, а вирішила врегулювати проблеми за допомогою сили. Людей жорстоко б'ють та затримують.

Джерело: 24 канал

Російський журналіст Ігор Яковенко запевнив, що ця ситуація, найімовірніше, буде рекордною зі кількістю вироків. Лише за 31 січня 2 тисячам протестувальників оголосили адміністративний вирок.

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"Влада в повній істериці і застосовує надзвичайно жорстокі дії щодо протестувальників. Я думаю, будуть більш серйозні репресії", – зауважив Яковенко.

Яковенко: Діє також помилування садистів

Журналіст назвав російських силовиків, які застосовують жорстокі дії до протестувальників, садистами. За його словами, влада їх "помилує".

"З тим ОМОНівцем, який завдав сильний, підготовлений прямий удар в живіт жінці, яка потрапила в реанімацію, з ним нічого не трапилось", – нагадав журналіст.

Вже є пропозиція з боку "російських телевізорів" про те, щоб його помилувати. Оце помилування садизму теж діє,

– сказав Яковенко.

Ситуація трапилась на протесті у Санкт-Петербурзі 23 січня. Там протестувальниця Маргарита Юдіна запитала ОМОНівця, за що затримали молодого хлопця. Натомість той вирішив відповісти силою – він жорстоко вдарив жінку ногою в живіт . Юдіна від удару відлетіла на асфальт. Спершу її госпіталізували у реанімацію , а згодом повідомили що її стан нібито покращився.

ОМОНівець вдарив ногою жінку: дивіться відео

Протести в Росії: коротко

31 січня у Росії знову поновились протести на підтримку Олексія Навального. Силовики застосовували не менш жорсткі дії, ніж 23 січня.

Відомо, що застосовували до учасників акцій кийки, сльозогінний газ і навіть табельну зброю.

Затримали понад 4 тисячі людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Росії заявили, що на вулицях нібито було лише 2 тисячі протестувальників. Натоміть відео та фото є доказом протилежного.

Яковенко розповів про ситуацію в Росії: дивіться відео