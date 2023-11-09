Насильники та жорстокі вбивці: кого помилувала путінська влада за участь у війні в Україні

У Росії продовжують всіляко підтримувати вбивство українців. Так, путінська влада за участь у війні проти нашої країни помилувала справжніх насильників і жорстоких убивць.

Про це розповіло російське видання "Агентство". Воно склало підбірку біографій новоспечених "героїв" Росії. Їх помилувала влада Путіна за те, що вирушили вбивати українців.

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Помилували насильників і жорстоких убивць

Вивчимо детальніше тих, кого помилували за те, що вони пішли на війну проти України. Це чергова демонстрація того, що наші військові протистоять справжнім злочинцям.



Путін помилував убивць, які вирушили на війну проти України / Інфографіка "Агентства"