Влада Тернопільщини рекомендує обмежити перебування надворі

Влада Тернопільської області закликає людей обмежити перебування на вулицях. Особливо це стосується дітей.

Проти ночі 20 серпня в регіоні лунали вибухи під час атаки російських дронів. Ще тоді мер обласного центру Сергій Надал закликав місцевих жителів ряду районів зачинити вікна.

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Що відбувається на Тернопільщині

Обласна військова адміністрація заявляє, що в Тернопільському районі спеціалісти проводять заміри якості повітря.

При плануванні дня обмежте своє перебування на вулиці. Зачиніть вікна в приміщеннях,

– рекомендує ОВА.

Водночас влада повідомляла, що спалахнула пожежа. На місце виїхали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції.

Схоже, що вогонь безпосередньо пов'язаний з нічною атакою "Шахедів". Повітряна тривога в регіоні тривала з 01:32 по 02:59.

Деталі стосовно ситуації та пожежі Тернопільська ОВА обіцяє розповісти на брифінгу для преси о 09:00, 20 серпня. На ньому будуть присутні також представники ДСНС.

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Згадаємо, що також вночі 20 серпня під час атаки безпілотників вибухи лунали в Хмельницькій, Київській та інших областях. Працювала протиповітряна оборона.

Під ранок, як констатував начальник КМВА, окупанти випустили по столиці ще й ракети на зразок "Іскандер-К". Проте Сергій Попко наголосив, що і дрони, і ракети, які летіли на Київ, вдалось успішно знищити.