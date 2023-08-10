Зазнала тяжких поранень після ракетного удару: у Херсоні померла 17-річна дівчина

У Херсоні 9 серпня стало відомо про смерть 17-річної дівчини – Влади Веремеєнко. Вона отримала тяжкі поранення внаслідок обстрілів міста росіянами 31 липня 2023 року.

Лікарі впродовж кількох днів боролися за її життя. Вона була ученицею Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну.

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У Херсоні від поранень померла дівчина

Працівники закладу, де навчалася дівчина, повідомили, що їхня вихованка, учениця групи 621 а Влада Веремеєнко пішла з життя. Вони зазначили, що це велике горе для їхнього училища.

Вся профтехнічна спільнота Херсонщини сумує з приводу її передчасної смерті. Немає слів, щоб передати біль втрати,

– мовиться у дописі закладу.

Вони також зазначили, що висловлюють світлу пам'ять 17-річній Владі, а також, що сумують разом з усіма людьми, що знали дівчину.



17-річна Влада Веремеєнко загинула у Херсоні / Фото з фейсбук-сторінки Херсонського училища сервісу та дизайну

Що відомо про обстріл Херсона 31 липня