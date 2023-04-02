Не хоче руйнувати відносини з Росією: Вірменія відмовилась арештовувати Путіна

Влада країни стверджує, що "прислухалась" до побоювань Кремля. Відтак, арештовувати президента країни-агресорки Владіміра Путіна у Вірменії не збираються.

Про це заявив віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян. За його словами, Єреван може зробити так, щоб підписання Римського статуту "не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та Росією".

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Аршакян нагадав, що уряд країни ухвалив рішення приєднатись до Римського статуту в грудні 2022 року у відповідь на "агресію Азербайджану щодо суверенних територій Вірменії", й саме тоді його почав вивчати вірменський Конституційний суд.

Я маю на увазі, що рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, ні в якому питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звісно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні,

– виправдовується віцеспікер.

Він додав, що напередодні Єреван підписав з іншою державою договір про те, що Римський статут не впливатиме на їхні двосторонні відносини. Такий же договір може бути підписаний і з Росією.

За словами Аршакяна, в правлячої партії і команди "немає наміру або бажання" арештовувати Путіна в разі його візиту у Вірменію.

"Зрозуміло одне: ми почули побоювання, висловлені Російською Федерацією, і я думаю, що ми зможемо домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов'язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією", – зазначив віцеспікер.

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