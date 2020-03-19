Влада так і не зрозуміла основної помилки. Висновки після першого дня карантину
Президент, прем'єр-міністр і мер Києва, очевидно, як і раніше погано розуміють, що відбувається з життєзабезпеченням країни, і не вирішують проблеми, які виявилися в перший день повного карантину.
Проблема 1
Врачи и медицинский персонал. Медицинским работникам по всей стране надо приезжать на работу и уезжать с работы, при этом они не обеспечены транспортом либо средствами для вызова такси. Многие едут в столицу из пригородов, многие имеют близких стариков и детей, и не рискуют ездить в общественном транспорте. На медиков сейчас падает большая нагрузка, они тратят на дорогу гораздо больше времени из-за остановки общественного транспорта.
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Решение: Власть обязана обеспечить транспортировку всем сотрудникам медицинских учреждений, которые выполняют наиболее опасную работу. Предоставить развозки или заключить договор с компаниями такси, чтобы закрепить часть машин для перевозки персонала.
Проблема 2
Для того, чтобы сидеть дома и заказывать еду, к удивлению президента, правительства и мэра, кто-то должен выполнять массу критически важной работы:
- перевозить товары и грузы;
- работать на теплоэлектростанции;
- ремонтировать машины;
- убирать отходы и мусор;
- грузить товары и продавать их в магазинах, аптеках, заправках;
- обслуживать оборудование для жизнеобеспечения;
- обслуживать станцию аэрации, канализации и водоснабжение;
- производить продукты питания и товары для обеспечения режима карантина.
Решение: Всем этим людям необходим транспорт, чтобы добираться до работы. Власти обязаны обеспечить работу общественного транспорта, открыть метрополитен, чтобы десятки тысяч людей, которые вовлечены в жизнеобеспечение, могли бесперебойно добираться общественным транспортом по своим задачам, а не набиваться в переполненные маршрутки, которые крайне редко ходят. Только в таком случае люди не будут набиваться в транспорт, а смогут находиться на безопасной дистанции.
Проблема 3
В группе риска находятся прежде всего люди в возрасте от 60 лет, людей ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих серьезными заболеваниями, которые ослабляют иммунитет, люди младшего возраста, у которых есть проблемы с легкими. Им надо категорически запретить выходить из дома и обеспечить всем необходимым, чтобы это было реально.
Решение: органы местной власти должны провести поквартирный обход и составить список нуждающихся в помощи. Необходимо обеспечить координацию и оповещение о программах помощи нуждающимся в домашней самоизоляции, чтобы любой гражданин или общественная организация могли также оказывать целевую помощь.
Проблема 4
Много людей толпится в магазинах, на рынках и аптеках, передача вирусов не ограничена. Необходимо сократить количество людей в местах общественного пользования, но одним запретом это не решить.
Решение: выделение часов для посещения магазинов для жителей окрестных домов, контроль очередей и порядка доступа к прилавкам. Во многих странах это обеспечивается с помощью полиции и персонала магазинов. То есть регулирование доступа позволит упорядочить посещение основных мест, где массовая передача вируса возможна.
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Проблема 5
Отсутствие средств защиты органов дыхания для обеспечения всех граждан.
Решение: Необходимо разъяснить людям, что передача респираторных вирусов происходит прежде всего в местах общего пользования. На час-полтора роль маски могут выполнять подручные средства - шарфы, платки, ткань, которые снижают вероятность поражения вирусом (хоть и не исключают), и снижают вероятность что вы сами как вирусоноситель заразите других. Все это после выхода на улицу следует стирать дома. При заходе в место общественного пользования ВСЕ посетители должны быть обязаны закрывать органы дыхание любыми подручными средствами.