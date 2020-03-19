Влада так і не зрозуміла основної помилки. Висновки після першого дня карантину

Президент, прем'єр-міністр і мер Києва, очевидно, як і раніше погано розуміють, що відбувається з життєзабезпеченням країни, і не вирішують проблеми, які виявилися в перший день повного карантину.

Проблема 1

Врачи и медицинский персонал. Медицинским работникам по всей стране надо приезжать на работу и уезжать с работы, при этом они не обеспечены транспортом либо средствами для вызова такси. Многие едут в столицу из пригородов, многие имеют близких стариков и детей, и не рискуют ездить в общественном транспорте. На медиков сейчас падает большая нагрузка, они тратят на дорогу гораздо больше времени из-за остановки общественного транспорта.

Рекомендуем: Карантин ударит по бизнесу. Как спасти людей от безработицы

Решение: Власть обязана обеспечить транспортировку всем сотрудникам медицинских учреждений, которые выполняют наиболее опасную работу. Предоставить развозки или заключить договор с компаниями такси, чтобы закрепить часть машин для перевозки персонала.

Проблема 2

Для того, чтобы сидеть дома и заказывать еду, к удивлению президента, правительства и мэра, кто-то должен выполнять массу критически важной работы:

перевозить товары и грузы;

работать на теплоэлектростанции;

ремонтировать машины;

убирать отходы и мусор;

грузить товары и продавать их в магазинах, аптеках, заправках;

обслуживать оборудование для жизнеобеспечения;

обслуживать станцию аэрации, канализации и водоснабжение;

производить продукты питания и товары для обеспечения режима карантина.

Решение: Всем этим людям необходим транспорт, чтобы добираться до работы. Власти обязаны обеспечить работу общественного транспорта, открыть метрополитен, чтобы десятки тысяч людей, которые вовлечены в жизнеобеспечение, могли бесперебойно добираться общественным транспортом по своим задачам, а не набиваться в переполненные маршрутки, которые крайне редко ходят. Только в таком случае люди не будут набиваться в транспорт, а смогут находиться на безопасной дистанции.

Проблема 3

В группе риска находятся прежде всего люди в возрасте от 60 лет, людей ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих серьезными заболеваниями, которые ослабляют иммунитет, люди младшего возраста, у которых есть проблемы с легкими. Им надо категорически запретить выходить из дома и обеспечить всем необходимым, чтобы это было реально.

Решение: органы местной власти должны провести поквартирный обход и составить список нуждающихся в помощи. Необходимо обеспечить координацию и оповещение о программах помощи нуждающимся в домашней самоизоляции, чтобы любой гражданин или общественная организация могли также оказывать целевую помощь.

Проблема 4

Много людей толпится в магазинах, на рынках и аптеках, передача вирусов не ограничена. Необходимо сократить количество людей в местах общественного пользования, но одним запретом это не решить.

Решение: выделение часов для посещения магазинов для жителей окрестных домов, контроль очередей и порядка доступа к прилавкам. Во многих странах это обеспечивается с помощью полиции и персонала магазинов. То есть регулирование доступа позволит упорядочить посещение основных мест, где массовая передача вируса возможна.

Читайте также: Хаос и пробки: каким был первый день без метро и что власть сделала не так

Проблема 5

Отсутствие средств защиты органов дыхания для обеспечения всех граждан.

Решение: Необходимо разъяснить людям, что передача респираторных вирусов происходит прежде всего в местах общего пользования. На час-полтора роль маски могут выполнять подручные средства - шарфы, платки, ткань, которые снижают вероятность поражения вирусом (хоть и не исключают), и снижают вероятность что вы сами как вирусоноситель заразите других. Все это после выхода на улицу следует стирать дома. При заходе в место общественного пользования ВСЕ посетители должны быть обязаны закрывать органы дыхание любыми подручными средствами.