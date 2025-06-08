"Його голос знав увесь світ": загинув заслужений артист України Владислав Горай

Україна, на жаль, продовжує втрачати найкращих синів, які стали на її захист. Стало відомо, що до лав Героїв, які поклали своє життя на вівтар свободи для Батьківщини, долучився соліст Одеської опери Владислав Горай.

Трагедія сталася 8 червня. Владислав Горай загинув під своєї волонтерської місії на Сумщині, передає 24 Канал із посиланням на театр опери і балету.

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Велика втрата для України та світу

У дописі Одеської національної опери зазначається, що Владислав Вікентійович Горай був тенером світового рівня та мав звання заслуженого артиста України.

"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні", – наголосили в опері.

Кажуть, Горай був не лише талантом сцени, а прикладом сили, гідності й доброти у житті. Він допомагав, волонтерив, підтримував свою країну. Чоловік був батьком і просто людиного великого серця.

Довідка: Владислав Горай був лауреатом премії національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, лауреат премії Міжнародного конкурсу вокалістів імені Антоніна Дворжака (Карлови Вари, Чехія). В оперній трупі Одеського Національного академічного театру опери і балету працював з 1993 року.

Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його,

– йдеться у повідомленні опери.

Деталі про місце та час прощання буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, що на війні загинув воїн Костянтин Єгошин із 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Захисникові з позивним "Кот" навіки лишилося 23 роки. Він був одним із кращих пілотів-бомберів, який ліквідував близько 300 окупантів.