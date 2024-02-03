Український десантник провів 41 добу у заваленому підвалі: як йому вдалося вижити

Воїн не збирався здаватися, попри заклики росіян. Український захисник поклав мінімум 6 окупантів та 41 добу чекав на допомогу.

Владислав Молодих – це боєць 71 окремої єгерської бригади. Він зміг протриматися 41 добу у заваленому підвалі.

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Що розповів Владислав

Окупанти 3 доби штурмували бліндаж, в якому перебував Володимир та його побратим. Росіяни застосовували гранати, дрони, РПГ. Владислав Молодих ліквідував щонайменше 6 російських загарбників.

Тоді росіяни завалили вихід із цього підвалу сміттям. Також бліндаж засипало уламками від знищеної хати, що стояла поруч. Окупанти не могли дістатися двох бійців 71 ОЄБр та кричали їм, щоб вони вилізли самі та здалися у полон. Однак українські захисники відмовилися, навіть попри погрози росіян спалити підвал.

У бійців були сухпайки, однак вони потім закінчилися. У результаті двом воїнам довелося виживати при мінусовій температурі без їжі та води. Щоб втамувати спрагу, Владислав пив талий сніг.

Історія порятунку Владислава Молодих: відео 71 ОЄБр



Українські воїни намагалися потихеньку розбирати завали зсередини. Їм вдалося зробити маленьку дірку, через яку можна було пролізти, але без бронежилетів та іншого спорядження. Напарник Владислава вибрався на поверхню та пішов шукати своїх. Його через деякий час побачили з дрона побратими та вивели. Сам Владислав чекав, поки за ним прийдуть.

Що розповіли побратими

На щастя, побратимам Владислава вдалося пробратися до бліндажа.

Спочатку кричали туди в підвал через сміття. Він відгукнувся, але не виходив, називали його позивний. Коли виліз, був схудлий, чорний від окопних свічок і глини. Ледве стримував сльози, коли нас побачив,

– розповів боєць з позивним "Герич".

За словами бійця, Владислав попросив води та сигарету, а також сказав, що в російський полон здаватися не планував та відстрілювався до останнього.

У результаті Владислава вивели. Він кілька тижнів вважався зниклим безвісти. Боєць після евакуації подзвонив мамі. Вона його одразу впізнала, зраділа та не стримала сліз. Сам Владислав наприкінці відео закликав людей не здаватися та наголосив, що все можна пережити.

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