"Рвався в бій, як ніхто": на бойовому завданні загинув пілот "NOMAD"

2 червня під час виконання бойового завдання загинув український пілот винищувача Владислав Савєльєв. У захисника залишилась дружина та маленька донечка.

Про трагічну звістку повідомив побратим Владислава Дмитро Шкаревський. Чоловік опублікував прощальний пост в інстаграмі та попросив долучитись до здійснення посмертного бажання воїна.

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Про що мріяв Герой

Шкаревський розповів, що його побратим був чудовою людиною, хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України.

Навіть перебуваючи у довгому відрядженні за кордоном, він рвався в бій як ніхто, щоби захищати свою Україну, бо не міг спокійно спостерігати здалека,

– йдеться у пості.

На війні з Росією загинув Владислав Савєльєв / Фото з інстаграму Шкаревського

Найбільшою мрією Владислава була поїздка в Норвегію разом з сім'єю та друзями. Однак, на жаль, його бажання здійсниться посмертно – його прах розвіють над фіордом Норвегії.

Шкаревський закликав українців, які мають бажання та можливість допомогти родині загиблого захисника реалізувати його мрію, перерахувавши посильну суму на банку або за номером картки банки: 5375 4112 0634 2391.

Втрати України на війні

3 червня стало відомо, що на Донеччині за Україну віддав життя 21-річний син банківського експерта Андрія Оністрата Остап. Його батько повідомив, що ще 1 червня Остап вдень шукав танк, який хотів знищити на річницю служби.

Днем раніше в Донецькій області від мінометного поранення загинув 36-річний воїн Володимир Вавелюк з Волині. Захисник України був матросом морської піхоти.

У перший день червня під Бахмутом загинув 50-річний Микола Бомко, який боронив країну разом з двома синами. Герой був штаб-сержантом, головним сержантом 1-го взводу оперативного призначення 8 роти оперативного призначення.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Владислава Савєльєва. Вічна пам'ять Герою!