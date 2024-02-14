Йому завжди буде 22: за Україну своє життя віддав захисник з Одещини Владислав Шестов

Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок на війні, розв'язаній Росією. Так, своє життя за рідну країну віддав Владислав Шестов.

Трагічну звістку зробили у Саф'янівській сільській територіальній громаді. Відомо, що захисник з Одещини віддав своє життя у боях за Україну.

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Йому назавжди – 22

Відомо, що Владислав Шестов з села Муравлівка Ізмаїльського району Одеської області. Герою було 22 роки, коли він загинув на фронті у протистоянні російським загарбникам.

Війна продовжує забирати найкращих… Захищаючи рідну землю від російських загарбників, загинув мешканець села Муравлівка, 22-річний Владислав Шестов,

– сповістили у громаді.

Також пообіцяли невдовзі сповістити, коли буде поховання 22-річного Героя.

"Це невимовна втрата, біль, яку ніколи нічим неможливо загоїти… Співчуваємо, сумуємо разом із вами… Вічная пам'ять Герою Владиславу", – зазначають у повідомленні.

У Києві попрощалися з бойовою медикинею Діаною Вагнер

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким Владислава Шестова. Вклоняємося низько до землі за його мужність та оборону рідної держави від ворога.

Перед Новим роком на фронті загинула головна бойова медикиня "Карпатської Січі" Діана Вагнер. 14 лютого о 12 годині у Києві у Михайлівському соборі відбулося прощання з нею.

В останню путь бойову медикиню провели її рідні, друзі та побратими.

Ця дівчина була справжня донька свого звитяжного народу. Без вагань вона кидалася на порятунок поранених бійців в найгарячіших ділянках фронту. Абсолютна відданість справі, німецька організованість, сфокусованість в діях та швидкість прийняття рішень на тлі медичної освіченості врятували багато життів українських солдатів,

– так згадують захисницю бійці Третьої штурмової сотні 49-ї ЗШБ "Карпатська Січ".

Її побратими наголошують на любові Діани Вагнер до України. Зазначають, що дівчина понад усе прагнула здобути перемогу над російськими загарбниками та жити у квітучій і деокупованій країні. І хоч її ім'я не було медійним, Діану любили в Україні.