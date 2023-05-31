Депутат-хабарник Трубіцин виїхав за кордон завдяки листу від Буданова, – "Схеми"

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин 13 травня виїхав до Польщі. Перетнути кордон він зміг буцімто на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Журналісти видання, посилаючись на власні джерела, стверджують, що дозволив перетнути кордон Трубіцину нібито голова Державної прикордонної служби Сергій Дайнеко. Підозрюваний у хабарництві депутат виїхав з України через пункт пропуску "Рава-Руська".

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Як підозрюваний у хабарництві зміг перетнути кордон

Трубіцин 13 травня 2023 року виїхав за кордон на власному автомобілі Mercedes S 600. Це відбулося за 3 дні до судового засідання, на якому планували розглянути справу проти депутата. Відтоді чиновник не повернувся, а прокурори САП оголосили Трубіцина в міжнародний розшук.

Джерела "Схем" в декількох органах заявляють, що підозрюваний депутат скористався листом на бланку ГУР МО за підписом Кирила Буданова, який датований 27 січня 2023 року. Розслідувачі стверджують, що голова розвідки звернувся до Дейнеки з проханням "посприяти безперешкодному перетину кордону" п'ятьом особам. Причиною такого звернення є виїзд у закордонне відрядження у період з 28 січня до 25 травня 2023 року.

Серед них – Владислав Трубіцин. В листі також вказується марка та номер його автомобіля Mercedes S 600, на якому він зрештою і перетнув кордон,

– заявили розслідувачі.

Також у списку вказані 27-річний Юрій Лихачов, колекціонер Руслан Шапіро, ще двоє чоловіків – непублічні особи. Варто зазначити, що Лихачов раніше перетинав кордон з Трубіциним в одному автомобілі.

За інформацією "Схем", Держприкордонслужба офіційно проінформувала прокурорів, що Трубіцин має дозвіл на виїзд з України на підставі листа Буданова. Демченко у коментарі заявив, що ДПСУ діяла у межах чинного законодавства, про інформації щодо перетину кордону підозрюваним у хабарництві він не має.

Справа проти Трубіцина: що відомо

У лютому 2022 року НАБУ та САП опублікувало відео викриття депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина на хабарництві. Неправомірну вигоду у розмірі 1,26 мільйона гривень намагалися отримати 6 осіб, включно з Трубіциним.

Хабар група осіб отримала за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі. Мовилося про сім локацій у різних районах Києва.

Трубіцина вдалося затримати та відправити до СІЗО. Там йому вручили підозру та обрали запобіжний захід. Проте хабарник згодом вийшов на свободу – за нього внесли заставу у розмірі понад 14,8 мільйона гривень.

Після виходу із СІЗО Трубіцин почав виправдовуватися. Депутат заявив, що буцімто не брав хабаря. Ба більше, він почав стверджувати, що його навіть не затримували, а протягом року "його провокував на незаконні дії агент НАБУ".

У травні 2023 року мали відбутися судові засідання у справі Трубіцина, проте депутат їх проігнорував. Ніхто з учасників засідання не зміг сказати, де він, а його телефон – поза зоною досяжності. Через неявку Трубіцина засідання суду зірвалося.

Журналістинамагаються зв'язатися з ГУР МО, аби отримати коментар щодо інциденту з Трубіциним.