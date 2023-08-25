Владивосток тоне у воді: апокаліптичні кадри з російського міста

Російський Владивосток 25 серпня накрила потужна злива. Після цього у місті утворилася "велика вода", яка буквально підтоплює місто звідусіль.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, частина міста також перебуває без електроенергії, передає 24 Канал.

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Владивосток накрила "велика вода"

Пропагандисти розповіли, що вулиці у кількох районах Владивостоку затопило після сильних злив. У мережі люди поширюють кадри на яких видно, що вода сягає майже рівня грудної клітини людини.

Владивосток пішов після зливи на дно: дивіться відео

Цей потоп ускладнив рух як автомобілям, так і звичайним громадянам. Через це росіяни мусять "перепливати" вулицю, щоб дістатися до потрібного пункту призначення.

Владивосток пливе: дивіться відео

Росіяни кажуть, що в місті за декілька годин випала половина місячної норми опадів. До того ж федеральну дорогу "Уссурі" у країні-агресорці – перекрили через ускладнення руху.

Як рухаються автомобілі у Владивостоці: дивіться відео

У місцевій владі розповіли, що 70 тисяч людей залишилися без світла через аварійне відключення електрики. До того ж у місті зупинили єдину трамвайну лінію.

Наслідки негоди у Владивостоці / Фото з російських телеграм-каналів

Крім того, жителів Владивостока не виїжджати на дороги без нагальної потреби. Місцева влада також хоче оголосити евакуацію жителів цього міста.

Негода у Владивостоці: дивіться відео

Нещодавно затопило й російський Уссурійськ