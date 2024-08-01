У Владивостоці росіянам, які відпочивали у бані, на голови впала стеля: відео обвалу
У Владивостоці відпочинок у банному комплексі для низки росіян завершився у лікарні. Людям на голови обвалилася стеля.
РосЗМІ повідомляють, що внаслідок інциденту вісім людей постраждали. Трьом знадобилася госпіталізація. Вони перебувають у важкому стані.
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Невдала баня
Як зазначає тамтешня прокуратура, обвал металвих елементів стелі трапився на 100 квадратних метрах у водно-басейному комплексі "Акваторія".
У мережі з'явилися кадри наслідків надзвичайної ситуації, а також відео моменту падіння стелі на людей, частина з яких перебувала у воді.
Як виглядає "Акваторія" зсередини / Фото соцмережі
Момент обвалу стелі у бані: дивіться відео
Наслідки аварії у банному комплексі Владивостока: дивіться відео
Нагадаємо, що у Росії в Нижньому Тагілі вибухнув газ, під'їзд багатоповерхівки зруйновано, є жертви.