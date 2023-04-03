"Вечірній Владлен" все або Знову Буданов: у мережі жартують про підрив пропагандиста Татарського

У Санкт-Петербурзі 2 квітня підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського. Вибухівку заховали у статуетці, яку йому подарували.

Ця подія розбурхала мережу. Українці почали робити меми та припущення, хто ж "винуватець" смерті путінського посіпаки, повідомляє 24 Канал.

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Мережа бурхливо відреагувала на підрив Татарського

У закладі "Стріт-Бар" 2 квітня проходив творчий вечір воєнкора Владлена Татарського. Раптово там пролунав вибух, внаслідок якого пропагандист помер, а ще близько 20 людей зазнали поранень.

Засобом ліквідації путінського посіпаки стала вибухівка. У мережі одразу ж провели паралель із загибеллю Дарьї Дугіної – доньки прокремлівського філософа та пропагандиста Алєксандра Дугіна, якого в західних ЗМІ називають "головним ідеологом" чи навіть "мозком" російського президента.



Татарський приєднався до Дугіної / Фото із соцмереж

Татарський загинув від вибухівки, яку заклали у статуетку. Її пропагандисту подарувала дівчина.

Українці одразу ж почали жартувати, що це був законспірований голова ГУР Кирило Буданов.



У мережі жартують, що вибух влаштував Буданов / Фото із соцмереж

Ба більше, користувачі згадали навіть колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича. А саме – його роль "дівчинки-цукерки" Люсі Зайцевої з фільму 2012 року "Не бійся, я поряд".



Татарський міг зустрітися і з "агентом Люсею" / Фото із соцмереж

Окрім цього, у мережі почали жартувати, що Татарський возз'єднався зі своїм "побратимом" Кірілом Стремоусовим, якого ліквідували ще в листопаді.

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Дивіться й інші меми / Фото із соцмереж

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Татарського могли вбити самі ж росіяни

Смерть Татарського була вигідна російським генералам, адже він активно їх критикував. Також пропагандиста пов'язують з главою ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиним, який конфліктує з Кремлем. Повідомляють, що його смерть може бути сигналом для "кухаря Путіна".

"Замасковану вибухівку на зустріч із воєнкором Владленом Татарським могла пронести в статуетці жінка. Її особистість встановлюють правоохоронці", – повідомили у пропагандистських ЗМІ.

Окрім того, очевидець події розповів, що між Татарським та дівчиною, яка могла принести вибухівку, вочевидь, був зв'язок.

Владлен Татарський – зрадник України. У 2014 році, коли Росія напала на український Донбас, він став бойовиком, але згодом вирушив до Москви. Після повномасштабного вторгнення Кремля пропагандист повернувся в Україну та почав закликати бити по цивільних об'єктах. В інтерв'ю він розповідав, що хоче домогтися "повного знищення української держави".