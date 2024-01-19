Влаштував засаду: Російський добровольчий корпус захопив ворожий Урал у Брянській області
Російський добровольчий корпус 18 січня провів успішну спецоперацію на території ворога. Внаслідок цього вдалося захопити транспорт противника.
Цю інформацію 24 Каналу також підтвердили джерела у спецслужбах України. У Російському добровольчому корпусі обіцяли повідомити деталі трохи згодом.
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РДК провів успішну операцію у Брянській області
У ворожих телеграм-каналах 19 січня з'явилася доволі цікава інформація зі зведення з російсько-українського кордону. Росіяни стверджували, що у Суземському районі Брянській області у засідку
ворожої диверсійно-розвідувальної групи потрапила автомашина Урал МО.
На жаль, у нас є загиблі та поранені. ДРГ противника атакувала вантажівку і відразу відступила,
– пишуть російські пропагандисти.
Росіяни зазначили, що на допомогу цим людям "оперативно прибули прикордонники", "надали
першу медичну допомогу" та "здійснили евакуацію поранених". Водночас вони наголосили, що подробиці все ще уточнюють, а також побажали вічної пам'яті загиблим воїнам і найскорішого одужання пораненим.
Зрештою у Російському добровольчому корпусі підтвердили інформацію ворога, зазначивши, що їхня розвідгрупа провела засідку на транспорт противника. Крім того, російські бійці також опублікували кадри із захопленим Уралом.
РДК захопив Урал росіян / Фото з телеграм-каналу Російського добровольчого корпусу
Наостанок у РДК запевнили, що кадри об'єктивного контролю будуть згодом.
У Росії цілу ніч було неспокійно
- Вночі 19 січня безпілотники атакували Брянську область країни-агресорки. Внаслідок цього постраждала нафтобаза росіян у населеному пункті Клинці.
- Крім того, гучні звуки також чули й жителі Тамбовської області, а саме населеного пункту Котовськ. Там вибухи лунали біля Тамбовського порохового заводу.
- Зрештою джерела 24 Каналу в спецслужбах підтвердили, що влучання по нафтобазі у Клинцях і вибухи на Тамбовському пороховому заводі була роботою Головного управління розвідки Міністерства оборони. Де розташовані Клинці на мапі – читайте у матеріалі.