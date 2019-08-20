Власник згорілого готелю "Токіо Стар" Чорний вважає справу "політичною"

Власник "Токіо Стар" Вадим Чорний не лише наполягає, що не винен у смертях людей у згорілому готелі, а й запевняє, що його арешт – політичне замовлення. Адже він, мовляв, усі необхідні заходи протипожежної безпеки застосував. Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" трапилася у ніч на 17 серпня, тоді загинули 9 людей.

Про свою невинуватість та політичність справи Вадим Чорний заявив журналістам 20 серпня у залі суду. Це сталося після оголошення судом рішення про арешт Чорного, пише УНІАН.

Детальніше про те, як суд заарештував Вадима Чорного – власника готелю "Токіо Стар", де в пожежі загинули 9 осіб

"Треба розуміти, що це – політичне замовлення. Суддя виконував замовлення. Сподіваюся, я продемонстрував, що всі можливі засоби протипожежного захисту у нас були", – сказав Чорний.

За його словами, протоколи допиту підтверджують, що протипожежний захист у готелі працював ефективно. Самі ж постояльці готелю на допитах підтвердили, що персонал "Токіо Стар" виводив їх з палаючої будівлі. Ще ж і надто – сигнал про пожежу вчасно відправили на спеціалізований пульт, але відповідальні служби начебто "вчасно не приїхали" і це "питання до них".

Один із адвокатів підозрюваного заявив, що заздалегідь підготував апеляцію, бо "розумів, що відбувається". За його ж словами, на підзахисного чинять тиск і він лише сподівається на об'єктивність апеляційного суду.

Він також не розуміє, чому суд арештував Чорного. Мовляв, у матеріалах слідства не вказані причини займання і не визначені конкретні порушення пожежної безпеки, якими дорікають власнику "Токіо Стар".

Дивіться відео 24 каналу, як Чорному обирали запобіжний захід:

Коротко про пожежу в "Токіо Стар"

У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Відомо, що 9 людей загинули і ще 10 постраждали. Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів площі, а загалом у готелі під час пожежі перебували приблизно 200 людей.

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Поліція розглядає три основні версії пожежі: порушення правил пожежної безпеки, необережне використання вогню постояльцями готелю, інсценування пожежі з метою приховування вбивства (згодом цю версію відкинули).