"Я буду розмовляти, як захочу": власниця закладу у Дніпрі накинулась на працівників ТЦК
У Дніпрі стався резонансний конфлікт між власницею елітного закладу та працівниками військкомату. Останні завітали, аби перевірити документи у відвідувачів.
Відповідне відео поширили у місцевих телеграм-каналах. Одіозна власниця почала агресивно захищати своїх відвідувачів-чоловіків, пише 24 Канал.
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Обставини скандалу
Попередньо, інцидент стався в елітному клубі Soho. На опублікованому ролику жінка накинулась на чоловіків у військовій формі та розмахувала перед ними руками, використовуючи лайку.
Коли один з них спробував заспокоїти скандалістку, вона відповіла, що буде розмовляти, як захоче.
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Потім жінка пригрозила, аби її не знімали на відео, і сказала, що перевірка документів її гостей – це неповага до неї. Кумедно, що столик позаду неї був оточений чоловіками-відвідувачами і ніхто не заспокоїв власницю.
Згодом скандалістка сказала, що такі відвідини військовослужбовців до її закладу відлякують гостей.
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