Думаю, що влітку 2022 року матимемо суттєво оновлену ВРП, – експертка

Верховна Рада проголосувала за закон, який передбачає конкурсний відбір та перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Ймовірно, вже влітку 2022 року українці матимуть суттєво оновлену ВРП.

Експертка Центру протидії корупції Галина Чижик розповіла, що закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів є неідеальними. Було б краще, якби судді, які є залежними й часто корумпованими, взагалі не брали участь у впровадженні судової реформи.

До теми Не всі це сприймають, – Маслов про участь іноземців у відборі до Вищої ради правосуддя

За словами Чижик, цей процес необхідно буде контролювати на кожному етапі. Приблизно впродовж найближчої половини року відбудуться конкурси до ВККС, а також на вакантні посади у ВРП.

Думаю, що через рік, влітку 2022 року, ми вже матимемо нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів і суттєво оновлену Вищу раду правосуддя,

– заявила експерта.

Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про запуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Водночас президент надав парламенту свої зауваження щодо документа.

Дізнайтеся більше Перезавантаження ВРП: що може вплинути на головні проблеми судочинства в Україні

Чижик розповіла про оновлення Вищої ради правосуддя: дивіться відео

Що цьому передувало