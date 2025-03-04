Як обмежено придатним отримати направлення на ВЛК: є 2 способи
- Статус "обмежено придатний до військової служби" скасовано в Україні; до 5 червня 2025 року необхідно пройти військово-лікарську комісію для отримання нового статусу.
- Направлення на ВЛК можна отримати, звернувшись до ТЦК та СП або подавши заявку на електронне направлення у Резерв+.
В Україні скасовано статус обмежено придатний до військової служби. Тепер вони зобов'язані пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року, аби отримати новий.
Отримати направлення можна двома способами. Зауважимо, обов'язок проходження ВЛК не поширюється на осіб молодших 25 років, старших 60 років, та осіб з інвалідністю І, II або III групи.
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Як отримати направлення на ВЛК
До 5 червня усі "обмежено придатні громадяни", зокрема жінки, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані пройти ВЛК для визначення придатності до служби. Отримати направлення можна наступним чином:
- звернутися у ТЦК та СП;
- подати заявку на електронне направлення у Резерв+.
Зверніть увагу! Заброньовані громадяни, які отримали статус "обмежено придатних" теж мають пройти повторну медичну перевірку.
Нагадаємо, що рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до служби можна оскаржити у разі невідповідності даних з попередніх медичних документів з актуальним обстеженням. Причинами для оскарження можуть бути формальні помилки, розслідування проти членів ВЛК або зміни у переліку хвороб.
Зауважимо також, що мобілізація обмежено придатних можлива, якщо військово-лікарська комісія визнала їх придатними або придатними до служби в підрозділах військового забезпечення.