Чи потрібно проходити ВЛК заброньованим: юристка пояснила нюанси
- Заброньовані військовозобов'язані повинні проходити військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби, незважаючи на бронювання.
- Бронювання надає відстрочку від мобілізації, але не звільняє від обов'язку проходження медичного огляду, і невиконання цього може призвести до оголошення в розшук.
В Україні під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки підлягають мобілізації, однак частина з них має бронювання. Юристка пояснила, чи звільняє бронь від обов'язкового проходження військово-лікарської комісії.
Детальніше про всі особливості дії бронювання пояснила юристка Олександра Капітула для "РБК-Україна". Зокрема, вона відповіла, чи потрібно заброньованим особам проходити військово-лікарську комісію.
Дивіться також Ми дали вам 4 роки для цього, – військовий сказав, що мають зробити усі цивільні
Що потрібно зробити військовозобов'язаним, які мають бронювання?
За словами Капітули, під час дії воєнного стану військовозобов'язані громадяни повинні проходити ВЛК для визначення придатності до служби. Постанова ВЛК районних та міських ТЦК і СП про придатність є чинною протягом одного року з дня завершення медичного огляду.
Сам факт бронювання не скасовує обов'язку проходження ВЛК, оскільки бронювання насамперед надає відстрочку від мобілізації, але не звільняє особу від виконання вимог військового обліку та пов'язаних процедур, зокрема проходження медичного огляду,
– зазначила вона.
Юристка додала, що на практиці трапляються випадки оголошення в розшук військовозобов'язаних, які не пройшли ВЛК, навіть якщо вони мають чинне бронювання.
Кого можуть забронювати у 2026 році?
Створення фермерського господарства не надає можливості для бронювання від мобілізації. Керівники підприємств повинні подати документи до Міністерства аграрної політики України, щоб забронювати працівників, а також можуть подати клопотання про відстрочку на час посівної або жнив.
Державні органи та підприємства критично важливих галузей можуть бронювати працівників від мобілізації, якщо вони виконують мобілізаційні завдання або надають послуги ЗСУ. Працівники, які не оновили дані в ТЦК або працюють неофіційно, можуть не отримати бронь від мобілізації.
Виробники трансформаторного обладнання можуть бронювати 100% своїх співробітників для безперебійної роботи. Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою до двох замість трьох.