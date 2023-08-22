У Раді хочуть персоналізувати ВЛК: Веніславський розповів, що це означає

Верховна Рада працює над вдосконаленням роботи військово-лікарських комісій. Федір Веніславський пропонує запровадити ще одне нововведення, яке допоможе уникнути недоброчесності у ВЛК.

Президент Зеленський 11 серпня заявив, що система ВЛК потребує змін, бо наразі вона "працює негідно". Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону запропонував один зі способів боротьби з корупцією у військово-лікарських комісіях.

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Під висновком ТЦК має стояти один підпис

Веніславський пропонує персоналізувати ВЛК. Це означає – покласти відповідальність за висновок військово-лікарської комісії щодо придатності військовослужбовця до військової служби на одну уповноважену людину.

За словами нардепа, наразі висновок ВЛК щодо придатності, обмеженої придатності або тимчасової непридатності особи до військової служби ґрунтується на цілій низці підвисновків, зроблених фахівцями різних напрямків: окулістом, невропатологом, терапевтом, хірургом тощо.

Відповідно під висновком ВЛК стоїть низка підписів лікарів, які визначають непридатність чи обмежену придатність військового.

Втім, коли є багато підписів – то відповідальність розмивається, вважає Веніславський.

Один зі способів подолання корупції – визначення конкретної посадової особи, яка буде сама підписувати висновок цієї лікарської комісії. І саме вона буде нести відповідальність за тих фахівців, які включила до складу ВЛК та які разом визначають відсутність, наявність та рівень захворюваності у пацієнта,

– наголосив нардеп.

Порада для правоохоронців

Веніславський окремо зауважив, що хронічні хвороби не виникають на порожньому місці. Людина з дитинства має проходити обстеження у медзакладах – її хвороба протягом життя фіксується у медичних документах.

І тому, якщо у ВЛК роблять висновок про наявність хронічного захворювання у військового, якого раніше в нього не було, – це викликає запитання до тих, хто її ідентифікував, і відповідно є "дзвіночком" для правоохоронних органів.

В Україні вдосконалюють ВЛК

За словами Веніславського, протягом останніх декількох місяців Верховна Рада вже вжила низку заходів, щоб вдосконалити роботу ВЛК, зокрема: