Зафіксовано влучання в 11 локаціях: Росія вночі запускала по Україні ракети та понад 100 дронів

В ніч проти 24 липня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про атаку по Україні вночі 24 липня?

У ніч проти 24 липня росіяни атакували 107-ма засобами повітряного нападу.

Так, цієї ночі ворог атакував 4-ма крилатими ракетами Іскандер-К та 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Брянськ,

Курськ,

Шаталово,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму.

Атаковано Одещину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину, Черкащину та Запоріжжя,

– повідомляють в ПС.

В Повітряних силах зазначили, що за попередніми даними, станом на 11:30 силами ППО збито/подавлено 1 крилату ракету Іскандер-К та 90 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Зафіксовано влучання 13-ти БпЛА та 3-х ракет у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях,

– вказали там.



Збиті цілі під час атаки / Інфографіка Повітряних сил