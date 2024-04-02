Влучання в одну з установок: під удар українських дронів потрапив НПЗ у Нижньокамську

У Росії знову неспокійно, там дрони атакували заводи у Татарстані. Один із українських БпЛА влучив у нафтопереробний завод.

Вночі проти 2 квітня вибухи чули у Єлабузі та Нижньокамську. Там українські дрони атакували завод із збирання "Шахедів" та НПЗ, передає 24 Канал.

Дивіться також Класика жанру, – у ЗСУ розповіли, як вдалося відбити найбільший танковий штурм Росії за 2 роки

Під удар потрапив НПЗ

РБК-Україна із посиланням на власні джерела у ГУР пише, що під удар українських дронів в Татарстані також потрапив НПЗ.

Там зазначають, що у спецслужбах повідомили, що це були спільні дії українських Сил безпеки та оборони.

Натомість російські ЗМІ пишуть, що мовиться про НПЗ "Танеко" в Нижньокамську. Там спалахнула пожежа. попередньо пишуть, що влучання було у одну із установок. Місцева влада повідомляє, що дрон був знешкоджений системою РЕБ.

Російські ЗМІ також поширюють коментар представника екстрених служб.

У 04.22 за московським часом безпілотник атакував завод "Танеко", що входить до татарстанського нафтопереробного комплексу,

– підтвердив він.

За його словами, виробничий процес не порушено.

Зеленський прокоментував удари по російських НПЗ