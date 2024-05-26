Росіяни атакували Жмеринку на Вінниччині: є постраждалі, пошкоджено 10 будинків
Джерело:ДСНС
У Жмеринці на Вінниччині унаслідок падіння уламків ворожого ударного дрона пошкоджено 3 житлові будинки, 7 приватних житлових будинків та кілька авто. Постраждали 3 людей.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС) станом на ранок 26 травня.
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"В м.Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто", – йдеться в повідомленні.
Надзвичайники зазначили, що з квартир евакуйовали 40 людей.
Рятувальники надали допомогу потерпілим на місці атаки / Фото ДСНС
На місці події працювали психологи ДСНС. Водночас постраждалі від госпіталізації відмовилися.
У Службі уточнили, що наразі тривають аварійно-рятувальні роботи по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів постраждалого будинку.
Наслідки атаки у Жмеринці: відео
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