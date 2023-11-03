Вперше в історії: Військово-морські сили США очолила жінка
Джерело:Радіо Свобода
У Міноборони Сполучених Штатів Америки відбулося нове призначення. Керівну посаду вперше в історії отримала жінка.
Сенат США схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франкетті на посаду керівника Військово-морських сил США. Вона стала першою жінкою на цьому посту та першою членкинею Об'єднаного комітету начальників штабів.
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Її попередник пішов у відставку
Раніше Франкетті була директором зі стратегії, планів та політики з 2020 по 2022 рік, другим заступником начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій у 2020 році та командувача Шостого флоту США з 2018 по 2020 рік.
Попередник Франкетті адмірал Майк Гілдей пішов у відставку за вислугою років.
Крім цього, Сенат США також схвалив кандидатуру генерала Девіда Олвіна на посаду голови Військово-повітряних сил США. Чоловік пілот із бойовим досвідом.
Кандидатуру Франкетті запропонував Байден
- Reuters пише, що рішення Байдена стало несподіванкою. Адже чиновники Пентагону очікували, що цю посаду отримає адмірал Семюель Папаро, що очолює ВМС в Тихому океані й має досвід боротьби проти загрози з боку Китаю.
- До речі, загалом це не перша жінка, яка очолює підрозділ Збройних сил США. Минулого року Байден обрав адмірала Лінду Фаган на посаду керівника Берегової охорони. Втім, формально вона не є частиною Міноборони, а підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Натомість Франкетті стала першою жінкою, яка очолить військову службу саме в оборонному відомстві.