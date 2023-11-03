Вперше в історії: Військово-морські сили США очолила жінка

У Міноборони Сполучених Штатів Америки відбулося нове призначення. Керівну посаду вперше в історії отримала жінка.

Сенат США схвалив кандидатуру адмірала Лізи Франкетті на посаду керівника Військово-морських сил США. Вона стала першою жінкою на цьому посту та першою членкинею Об'єднаного комітету начальників штабів.

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Її попередник пішов у відставку

Раніше Франкетті була директором зі стратегії, планів та політики з 2020 по 2022 рік, другим заступником начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій у 2020 році та командувача Шостого флоту США з 2018 по 2020 рік.

Попередник Франкетті адмірал Майк Гілдей пішов у відставку за вислугою років.

Крім цього, Сенат США також схвалив кандидатуру генерала Девіда Олвіна на посаду голови Військово-повітряних сил США. Чоловік пілот із бойовим досвідом.

Кандидатуру Франкетті запропонував Байден