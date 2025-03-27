Не відмовляємось від своїх планів, – у ВМС заінтригували новою спробу удару по Кримському мосту
- Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що план знищення мосту залишається актуальним, як і заяви президента Зеленського про його зайвість.
- Перша атака на міст відбулася 8 жовтня 2022 року, а друга - 17 липня 2023 року за допомогою морських дронів.
- США розглядають можливість визнання Криму російським, але це питання не піднімалося у розмові Трампа з Зеленським.
Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України – віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що Україна готується до чергової спроби знищення Кримського мосту. Це буде вже третя атака на цю стратегічну споруду.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія максимально укріпила систему захисту Кримського мосту. Він захищений комплексно – як засобами ППО, так і загородженнями. Зокрема, з південного боку мосту встановлено два ряди відповідних загороджень.
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"Однак це було сказано в контексті того, що і ми, і росіяни не відмовилися від своїх планів. Президент України Володимир Зеленський свого часу заявив, що ця споруда зайва", – зазначив Дмитро Плетенчук.
Чи буде нова атака на міст
Він додав, що ніхто з представників Військово-Морських Сил чи керівництва України публічно не відмовлявся від цих слів. Тож від плану знищення Керченського мосту в Україні не відмовляються.
Нагадуємо, що 8 жовтня 2022 року відбулася перша атака на Кримський міст. Тоді на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. 17 липня 2023 року Служба безпеки України та Військово-Морські Сили ЗСУ атакували міст за допомогою морських дронів Sea Baby, зруйнувавши одну секцію мосту та пошкодивши іншу.
До слова, США розглядають можливість визнання Криму російським. Втім, під час розмови з Володимиром Зеленським Трамп не порушував питання того, кому належить Крим.