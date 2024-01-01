Кількість загиблих унаслідок атаки "Шахедами" на будинок у Сумській області зросла

Росія атакувала Україну і 1 січня. На жаль, на Сумщині є загиблі.

Про те, що окупанти обстріляли Сумську область, повідомили 1 січня. Станом на шосту вечора 1 січня відомо про двох загиблих – у лікарні померла жінка, а з-під завалів дістали тіло чоловіка. Усе, що відомо про наслідки влучання, розкаже 24 Канал.

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Скільки людей постраждало внаслідок атаки на Сумщині

1 січня 2024 року близько 15:00 окупанти атакували безпілотниками Есманську громаду на Сумщині. Один безпілотник поцілив у багатоквартирний житловий двоповерховий будинок, його мешканка отримала тяжкі поранення, від яких померла в лікарні,

– написали в Офісі генерального прокурора о 17:30 1 січня.

В ОГП писали, що, за попередньою інформацією, під завалами перебуває чоловік. Утім, в МВС о 18:01 1 січня оприлюднили оновлені дані.

"Унаслідок удару ворожого БпЛА від отриманих травм померла в лікарні 52-річна жінка, тіло 40-річного чоловіка дістали з-під завалів, ще одну жінку травмовано", – повідомили правоохоронці.

На Сумщині розбирають завали будинку 1 січня 2024 / Фото МВС України

Людей рятують з-під завалів: в якому вони стані

У Сумській ОВА зазначили, що в перший день Нового року росіяни вчинили ще один злочин проти мирного населення.

Ворожий БпЛА типу "Шахед" поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманській громаді. Є руйнування, люди опинились під завалами. На місці прильоту працюють всі необхідні служби,

– написали в повідомленні.

Як указано в дописі Сумської ОВА о 16:28 1 січня, попередньо, з-під завалів вже врятовано три людини. Їм надають медичну допомогу.

Порушили кримінальну справу

Наразі прокурори разом із правоохоронцями фіксують наслідки атаки. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

1 січня на Сумщині була тривога через атаку "Шахедами".