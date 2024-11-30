Унаслідок атаки в Дніпровському районі 4 людей загинули, кількість поранених зросла до 21

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпровському району ввечері 30 листопада. Унаслідок атаки на місці виникла пожежа, багато людей зазнали поранень.

Також, на жаль, не минулося без загиблих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

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Що відомо про загиблих і постраждалих у Дніпрі

Ворог атакував Дніпровський район, відразу на трьох місцях спалахнули пожежі. Загоряння виникли у магазині, багатоквартирному та приватному будинках. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки. На жаль, окрім вищезгаданого є інформація про жертв та поранених.

У Дніпровському районі троє людей загинули, 19 – постраждали,

– йдеться у повідомленні ОВА.

За даними Лисака, серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина – 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. До медичного закладу госпіталізували й інших постраждалих. Згідно з оприлюдненою інформацією, щонайменше вісім з них перебувають у важкому стані.

Пізніше начальник адміністрації уточнив: "У них (постраждалих – 24 Канал) проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи. Загалом станом на зараз відомо про 21 постраждалого". Володимир Зеленський повідомив, що кількість жертв зросла до 4.