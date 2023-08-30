Внаслідок атаки на Київ загинули двоє охоронців підприємства 26 та 36 років

Росія у ніч проти 30 серпня атакувала Київ дронами та ракетами. На жаль, внаслідок падіння уламків на підприємстві загинуло двоє чоловіків.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, ким були жертви російської атаки. Зокрема, відомо, що чоловіки були молодими.

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Що відомо про жертв російської атаки

Внаслідок падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три – зазнали поранень різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених – госпіталізовано,

– заявили в КМВА.

Там пояснили, що загиблі чоловіки – охоронці підприємства. Їм було всього 26 та 36 років.

Перед цим глава Київської міської військової адміністрації пояснював, що чоловіки загинули в Шевченківському районі міста. Ще одна людина там поранена.

Мер Віталій Кличко писав, що серед поранених у Шевченківському районі є 24-річна дівчина. Її з різаними ранами від уламків скла доправили в лікарню.

Росія завдала найпотужнішої атаки на Київ з весни

У Київській міській військовій адміністрації атаку на столицю проти 30 серпня назвали найпотужнішою з весни 2023 року. Адже Росія вдарила масовано комбіновано з використанням безпілотників та ракет.

Спершу рашисти застосували ударні дрони (попередньо, баражуючі боєприпаси Shahed). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс,

– заявив Сергій Попко.

За його даними, наші військові збили понад 20 ворожих повітряних цілей.