Внаслідок атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок
Росія вперше за довгий час знову масовано атакувала Україні. Ракети долетіли до Волинської області.
Зранку 26 серпня Росія запустила по Україні різні види озброєнь, повідомляли про роботу ППО в Луцьку. Стало відомо про наслідки атаки на місто.
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Збили "Шахед"
Міський голова Луцька Юрій Поліщук розповів, що внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Водночас деталі ще уточнюють.
До слова, оперативно про атаку – у нашому телеграм-каналі.
Інформацію про постраждалих також уточнюють. На місці працюють відповідні служби. У Волинській ОВА поділились деталями щодо наслідків. Там зазначили, що над містом збили "Шахед".
Також закликають не поширювати фото та відео з місця подій, адже це може допомогти ворогу.