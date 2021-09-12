Внаслідок дощів та зсувів: у Пакистані загинули 17 людей, серед них – діти

У Пакистані тривають проливні дощі та зсуви ґрунту. Внаслідок негоди загинули щонайменше 17 людей.

Серед загиблих є діти. Про жертв 12 вересня розповіли у поліції країни.

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Через негоду в Пакистані загинули люди

Проливні мусонні дощі та зсуви обрушилися на райони північного заходу Пакистану вранці 12 вересня. Вони зруйнували будинки та вбили щонайменше 17 людей,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці також розповіли, що 11 тіл знайшли серед уламків бруду та цегляних будинків у районі Торгар. Рятувальники повідомили, що серед загиблих є діти.

Влада країни заявила, що направила допомогу постраждалому району, але через негоду доставка допомоги затримується. Влада намагається очистити дороги.

Коротко про останні стихіні лиха в світі

10 вересня на півдні Італії вирував торнадо. Найбільше постраждав острів Пантеллерія у регіоні Сицилія. Від удару стихії загинув пожежник та один цивільний. Поранених – 9 осіб.

У Камеруні, що практично розташований на екваторі, випав сніг та град. Африканці, яким такі опади в новинку, радіють, а от влада підраховує збитки – град та сніг пошкодили сільськогосподарські плантації та дахи у будинках місцевих жителів. Рух транспорту довелось тимчасово зупинити.

9 вересня понад 400 людей евакуювали в Іспанії через масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив південну провінцію Малага.

Сезон мусонних дощів у країні триває до середини вересня. Тож подібні випадки – не рідкісні.