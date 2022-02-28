Внаслідок обстрілу Києва: Укрзалізниця повідомила про пошкодження мережі Центрального вокзалу

Через пошкодження контактної мережі внаслідок обстрілів поблизу Центрального вокзалу Києва, яке відбулося 27 лютого, пасажирські поїзди відправляються із затримками.

Наразі перевізник просить слідкувати за табло вокзалу та уважно слухати оголошення.

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Як курсують потяги станом на 28 лютого

28 лютого Укрзалізниця повідомила, що призначає додатковий евакуаційний рейс з Києва до Львова. Також ще один евакуаційний рейс на Захід планується з Харкова.

Актуальна інформація щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів / Фото Укрзалізниця

Наразі, внаслідок обстрілів, можливі деякі зміни. Пасажирів закликають зберігати спокій та слідкувати за табло вокзалу.



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