Внаслідок обстрілу в "сірій зоні" загинув екснардеп Давид Жванія, – Геращенко

Антон Геращенко повідомив про загибель колишнього депутата Давида Жванії. Обстріли росіян застали його біля блокпосту в селі Новопокровка на Запоріжжі.

На Запоріжжі російські окупанти здійснили артилерійський обстріл "сірої зони". Вогонь ворога забрав життя колишнього депутата Давида Жванії.

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Загибель Давида Жванії

Про те, що Давид Жванія загинув внаслідок обстрілу російських окупантів, повідомив у своєму телеграм-каналі Антон Геращенко. За його інформацією, це сталося поблизу блокпоста окупантів біля села Новопокровка (Запорізька область). Це місце "накрила" російська артилерія.

Також відомо, що Жванія мав російське громадянство та був неофіційним представником "Росатому". У цій історії питань більше, ніж відповідей, особливо, що він робив у "сірій зоні",

– написав Геращенко.

Давид Жванія: що про нього відомо

Уродженець Грузії починав політичну кар'єру в Україні у 2002 році. Він став фінансовим донором Блоку "Наша Україна" та був обраний у її складі до Верховної Ради. Брав активну участь у Помаранчевій Революції, а згодом став міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Був одним з тих, кого підозрювали в отруєнні Віктора Ющенка. Зокрема, гіпотезу про свого кума підтримував і сам Третій Президент України.

Згодом був переобраний у Верховну Раду та працював у Комітеті з питань науки та освіти. Потім почав "сольну" політичну кар'єру, за час якої "відзначився" голосуванням за перебування Чорноморського флоту Росії у Криму. Згодом на деякий час приєднався до фракції Партії регіонів, але вийшов з неї після того, як "беркутівці" розігнали Євромайдан та побили людей.

Колишнього нардепа підозрювали в тому, що він прийняв російське громадянство та працює на інтереси Росії.

Важливі події: коротко про головне

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