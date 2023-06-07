У Москві вщент згоріла квартира: одна дитина загинула, багато людей отримали опіки
7 червня 2023, 08:51Читать новость на русском
В житловому будинку на південному заході Москви сталась пожежа. Вогонь вщент зруйнував житло росіян на Ленінському проспекті.
Як пишуть російські телеграм-канали, внаслідок події є жертва. Крім того, багато людей отримали опіки, пише 24 Канал.
Дивіться також Росіяни лишилися без світла: на підстанції в Алтайському краї сталася масштабна пожежа
Обставини події
За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула одна дитина, ще 8 людей отримали опіки різного ступеня важкості, а 2 дорослих довелось шпиталізувати.
У Москві горів житловий будинок / Фото з телеграм-каналів
Наразі невідомо, що стало причиною загоряння. Поліція вже порушила кримінальну справу.
Пожежі в Росії: останні новини
- 5 червня у російському Нижньому Новгороді загорівся завод "Червона Етна". Площа загоряння становила більш ніж 200 квадратних метрів, а дим було видно з різних куточків міста.
- Того ж дня у Бєлгороді повідомляли про пожежу на енергетичному об'єкті. Попередньою причиною буцімто став "скинутий вибуховий пристрій з безпілотника".
- Крім того, у ніч на 1 червня у місті Ногінськ, що поблизу Москви, сталася масштабна пожежа на стоянці. Рятувальники гасили вогонь кілька годин. Внаслідок пожежі згоріли близько 20 автобусів та 15 маршруток.