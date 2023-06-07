У Москві вщент згоріла квартира: одна дитина загинула, багато людей отримали опіки

В житловому будинку на південному заході Москви сталась пожежа. Вогонь вщент зруйнував житло росіян на Ленінському проспекті.

Як пишуть російські телеграм-канали, внаслідок події є жертва. Крім того, багато людей отримали опіки, пише 24 Канал.

Дивіться також Росіяни лишилися без світла: на підстанції в Алтайському краї сталася масштабна пожежа

Обставини події

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула одна дитина, ще 8 людей отримали опіки різного ступеня важкості, а 2 дорослих довелось шпиталізувати.

У Москві горів житловий будинок / Фото з телеграм-каналів

Наразі невідомо, що стало причиною загоряння. Поліція вже порушила кримінальну справу.

Пожежі в Росії: останні новини